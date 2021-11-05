05 Ноября 2021
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Коллаж, QR-код в ТЦ, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

В Северодвинске прошла стихийная акция против ограничительных мер

Митинг против правительственной политики ограничений прошел в Северодвинске. По данным МК, несанкционированное мероприятие собрало не менее полутысячи человек.

В самом начале акции полиция задержала активиста Сергея Илюхина, известного еще по защите Шиеса.

Участники записали видеообращение Путину, в котором потребовали отменить политику насильственного принуждения людей к вакцинации путём лишения их основных прав и свобод.

Напомним, ранее посол России в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила против использования QR-кодов. По ее мнению, так государство пытается завуалированно принуждать граждан к вакцинации от коронавируса, которая не является обязательной.

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В Северодвинске прошла стихийная акция против ограничительных мер

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Теги: Вакцинация, акция протеста



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