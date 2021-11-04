05 Ноября 2021
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строительство, котлован, экскаватор (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Екатеринбурге коммунальщика засыпало землей

В Екатеринбурге рабочий погиб во время коммунальных работ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, трагедия произошла вечером, 3 октября, возле одного из домов по ул. Герцена. Работники одного из городских предприятий копали котлован с помощью экскаватора.

Когда котлован был частично выкопан, один из работников начал устанавливать по краям ямы отметки для дальнейшей копки. В тот момент, когда он находился на краю котлована, произошел обвал грунта и мужчина упал на глубину около 3,5 метров, после чего его засыпало грунтом. Он скончался на месте. Точная причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

"Следователем СКР в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося и дачу ситуации объективной правовой оценки", - говорится в сообщении ведомства.

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В Екатеринбурге коммунальщика засыпало землей

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Теги: рабочий, котлован, проверка



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