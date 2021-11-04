Жители Прикамья обвинили минздрав во лжи из-за бесплатных лекарств от коронавируса

05 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
Лекарства (2020) | Фото: Накануне.RU

Жители Прикамья обвинили минздрав во лжи из-за бесплатных лекарств от коронавируса

Жители Пермского края жалуются на сложности с получением бесплатных лекарств для лечения COVID-19.

Под постом краевого минздрава о том, куда следует обращаться за лекарствами, интернет-пользователи оставили десятки комментариев с информацией о том, что они бесплатных лекарств не получали, передает корреспондент Накануне.RU.

скрин, лекарства, минздрав(2021)|Фото: Накануне.RU

В минздраве заявляют, что при появлении вопросов о выдаче лекарственных препаратов в амбулаторных условиях жителям края следует обращаться на номер единой горячей линии по COVID-19. Номер горячей линии: 8 342 258-07-87 (при наборе в меню выбрать цифру 3) или 122 (выбрать в меню цифру 5). Режим работы: с 8.00 до 22.00 ежедневно. После 22.00 обращение будет записано и передано операторам горячей линии, которые свяжутся со звонившим позже по указанным контактным данным.

"Министерством организован ежедневный мониторинг обеспечения лекарственными препаратами пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь амбулаторно. В настоящее время осуществляется выдача лекарственных препаратов: противовирусные (фавипиравир, умифеновир), антибактериальные (моксифлоксацин, левофлоксацин, амоксициллин с клавулановой кислотой), антикоагулянты (апиксабан). Пациентам после стационарного лечения от COVID-19, при наличии тромботических осложнений, бесплатно выдают антикоагулянты", - говорится в сообщении.

Именно этот пост вызвал у пермяков негативную реакцию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жители Прикамья обвинили минздрав во лжи из-за бесплатных лекарств от коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бесплатные лекарства, коронавирус, минздрав



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети