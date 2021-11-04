Жители Прикамья обвинили минздрав во лжи из-за бесплатных лекарств от коронавируса

Жители Пермского края жалуются на сложности с получением бесплатных лекарств для лечения COVID-19.

Под постом краевого минздрава о том, куда следует обращаться за лекарствами, интернет-пользователи оставили десятки комментариев с информацией о том, что они бесплатных лекарств не получали, передает корреспондент Накануне.RU.

В минздраве заявляют, что при появлении вопросов о выдаче лекарственных препаратов в амбулаторных условиях жителям края следует обращаться на номер единой горячей линии по COVID-19. Номер горячей линии: 8 342 258-07-87 (при наборе в меню выбрать цифру 3) или 122 (выбрать в меню цифру 5). Режим работы: с 8.00 до 22.00 ежедневно. После 22.00 обращение будет записано и передано операторам горячей линии, которые свяжутся со звонившим позже по указанным контактным данным.

"Министерством организован ежедневный мониторинг обеспечения лекарственными препаратами пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь амбулаторно. В настоящее время осуществляется выдача лекарственных препаратов: противовирусные (фавипиравир, умифеновир), антибактериальные (моксифлоксацин, левофлоксацин, амоксициллин с клавулановой кислотой), антикоагулянты (апиксабан). Пациентам после стационарного лечения от COVID-19, при наличии тромботических осложнений, бесплатно выдают антикоагулянты", - говорится в сообщении.

Именно этот пост вызвал у пермяков негативную реакцию.