Лукашенко пожаловался на то, что Путин не взял его в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства пожаловался Путину на то, что тот не взял его с собой в Севастополь, передает корреспондент Накануне.RU.

"Хочу членам Высшего совета пожаловаться. Украина закрыла для Белоруссии небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым, а там у нас и собственность, и другие есть проблемы. Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там сделано, сделано немало, по дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал, меня с собой не пригласил. С такой жалобой выступаю" - обратился глава Белоруссии к членам Высшего совета.

Также Лукашенко предложил Путину вместе посетить Санкт-Петербург и пригласил его приехать в Минск.

Путин откликнулся на просьбу Лукашенко, заверив, что всегда будет рад такому визиту.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин отпраздновал День народного единства в Крыму. В Севастополе глава государства посетил мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны. Поздравляя россиян с Днем народного единства, Путин отметил, что Крым - всегда будет частью России.