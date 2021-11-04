Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. На заседании президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ с Россией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Ранее документ был завизирован президентом России Владимиром Путиным.

"Вижу, Путин подписал, и я подпишу", — заявил Лукашенко во время заседания совета.

Документ охватывает 28 отраслевых союзных программ, нацеленных на проведение скоординированной макроэкономической стратегии, внедрение единых принципов налогообложения, что чрезвычайно важно, осуществление общей политики в кредитно-финансовой и банковской сферах, в промышленности и сельском хозяйстве, на согласованное регулирование объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии и транспортных услуг.

Кроме того, лидеры приняли Военную доктрину Союзного государства и Концепцию миграционной политики двух стран.