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Владимир Путин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. На заседании президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ с Россией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Ранее документ был завизирован президентом России Владимиром Путиным.

"Вижу, Путин подписал, и я подпишу", — заявил Лукашенко во время заседания совета.

Документ охватывает 28 отраслевых союзных программ, нацеленных на проведение скоординированной макроэкономической стратегии, внедрение единых принципов налогообложения, что чрезвычайно важно, осуществление общей политики в кредитно-финансовой и банковской сферах, в промышленности и сельском хозяйстве, на согласованное регулирование объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии и транспортных услуг.

Кроме того, лидеры приняли Военную доктрину Союзного государства и Концепцию миграционной политики двух стран.

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Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ

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Теги: заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, Владимир Путин, союзные программы, Александр Лукашенко



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