04 Ноября 2021
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Путин в Севастополе (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин: Крым всегда будет частью РФ

Президент России Владимир Путин отпраздновал День народного единства в Крыму. В Севастополе глава государства посетил мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства возложил цветы к вечному огню у подножия монумента и поздравил крымчан и всех граждан России с государственным праздником. Во время поздравления Путин подчеркнул, что Крым и Севастополь всегда будут частью России.

Путин в Севастополе(2021)|Фото: kremlin.ru

"Крымская земля, политая кровью русских солдат, хранит память и боль тех событий и будет вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта, но и, что особенно важно, последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости. Мемориальный комплекс в Севастополе служит знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились, что наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму – они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа", - обратился к россиянам президент.

Путин в Севастополе(2021)|Фото: kremlin.ru

Путин в Севастополе(2021)|Фото: kremlin.ru

Мемориал, открытый 22 апреля 2021 года на берегу Карантинной бухты, возведен по поручению Путина. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Международного совета российских соотечественников. Автор памятника – председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.

Центральная часть скульптурной композиции включает в себя две мужские фигуры, олицетворяющие противоборствующие стороны Гражданской войны, и возвышающуюся на постаменте над ними статую – образ матери-России, призывающей к примирению своих сыновей. На подножии начертаны слова "Мы единый народ, и Россия у нас одна" и зажжен вечный огонь.

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Путин: Крым всегда будет частью РФ

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Теги: Путин в Севастополе, День народного единства, Крым



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