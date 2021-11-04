"Ваше место в тюрьме!" Депутат Рады с трибуны показал неприличный жест Зеленскому

Депутат Рады Гео Лерос, ранее исключенный из президентской фракции "Слуга народа", с трибуны Рады заявил, что президент Владимир Зеленский "главный предатель в стране", и показал ему неприличный жест.

Сначала он обвинил Зеленского в предательстве, а спикер Рады отключил ему микрофон, после чего Лерос и сделал свой жест, который рассмотрит регламентный комитет Рады.

"Мой "фак" означал ровно следующее: ваше место не на руководящей должности, а в тюрьме", - уточнил Лерос изданию "Страна".

Год назад Лерос заявил, что лично Зеленский виновен в коррупции и бандитизме в стране. Зеленский назвал Лероса "взяточником и предателем".