Прокуратура Прикамья обжалует оправдательный приговор пермской чиновницы из-за гибели пенсионерки

Прокуратура Пермского края намерена оспорить оправдательный приговор в отношении начальника отдела городской среды, природопользования и организационной работы управления экологии и природопользования администрации Перми Ольгу Муравьеву, сообщает Properm.ru со ссылкой на адвоката Ольгу Бедерсон.

Ранее обвинение просило для чиновницы три года колонии-поселения, но Ленинский районный суд ее оправдал.

Муравьеву обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Речь идет о нападении бездомных собак в марте прошлого года на пермячку. Следствие полагало, что из-за бездействия чиновницы ситуация с численностью бесхозных животных стала критической. Сама Ольга Муравьева свою вину отрицала.

Напомним, поздно вечером 27 марта 58-летняя пострадавшая, возвращаясь из гостей, стала жертвой нападения бездомных собак. Стая псов растерзала ее на улице Клыкова – потерпевшая погибла на месте, отметили следователи. Тело нашли утром 28 марта. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате сочетанной травмы тела, полученной при жизни от множественных укусов агрессивных бездомных собак. "Регулировать их число должны представители "Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек". Уголовное дело, возбужденное по факту гибели в результате нападения бездомных собак пермячки было передано в центральный аппарат.