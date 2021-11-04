В Челябинске в автомобиле взорвался газовый баллон
В Челябинске в автомобиле взорвался газовый баллон, сообщает "Ural Mash".
Автомобиль Chevrolet Cruze был припаркован на улице Стартовая, 13. В момент взрыва водитель находился внутри автомобиля. Обломки разлетелись в разные стороны, пробили заднее стекло соседнего авто, задели балконы.
Потушили пожар местные жители, без помощи МЧС.
К счастью, во время происшествия никто не пострадал.
43-летний водитель отказался от госпитализации. Выбраться из авто ему помогли очевидцы произошедшего. Они сообщили, что у водителя обгорели волосы.