В Челябинске в автомобиле взорвался газовый баллон

В Челябинске в автомобиле взорвался газовый баллон, сообщает "Ural Mash".

Автомобиль Chevrolet Cruze был припаркован на улице Стартовая, 13. В момент взрыва водитель находился внутри автомобиля. Обломки разлетелись в разные стороны, пробили заднее стекло соседнего авто, задели балконы.

Потушили пожар местные жители, без помощи МЧС.

К счастью, во время происшествия никто не пострадал.

43-летний водитель отказался от госпитализации. Выбраться из авто ему помогли очевидцы произошедшего. Они сообщили, что у водителя обгорели волосы.