04 Ноября 2021
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QR-код (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Проверка не выявила "QR-саботажа" в двух ресторанах Екатеринбурга

Проверка контрольных групп не подтвердила информацию о нарушении двумя ресторанами в Екатеринбурге режима COVID-19-free, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Сегодня утром в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что якобы заведения общепита NORRA ROK и сеть Italian Pizza отказались соблюдать противоэпидемический режим и проверять QR-коды, подтверждающие вакцинацию, у посетителей. Причиной этому называлось якобы возможное уголовное преследование за дискриминацию людей, в том числе по ст. 136 УК "Нарушение прав, свобод и законных интересов гражданина".

С проверкой в рестораны выехали контрольные группы МинАПК, министерства общественной безопасности совместно с полицией. Информация была признана несоответствующий действительности.

Администрация заведений назвала выпущенные от их лица ранее в соцсетях и в СМИ заявлены фейками. Управляющий рестораном NORRA ROK Сергей Белимов подчеркнул, что их заведение работает в прежнем режиме, но с проверкой QR-кодов.

"По поводу Instagram - это все, конечно, фейк. Точно так же проверяем QR-коды. Естественно мы не можем без QR-кодов. В Instagram нигде не написано, что мы пускаем гостей без QR-кодов. Все точно мы проверяем. В Instagram только было написано, что мы в прежнем режиме работаем. Прежний режим у нас до 23.00. Соответственно мы ничего не нарушаем", - заявил он.

Администрация Italian Pizza разослала своим гостям письмо с опровержениями.

опровержение, QR-код, пиццерия(2021)|Фото: Italian Pizza

В частности, в документе говорится, что разосланные сообщения о том, что в пиццерию приглашают посетителей без QR-кодов - происки конкурентов.

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Проверка не выявила "QR-саботажа" в двух ресторанах Екатеринбурга

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Теги: COVID-19-free, QR-код, ресторан, проверка



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