Экс-министр здравоохранения Украины назвал текущую ковид-вакцинацию безумием

Недавно уволенный министр здравоохранения Украины Максим Степанов резко раскритиковал то, как в стране идет ковид-вакцинация.

"То, во что вакцинация превратилась во многих городах, – это же безумие", - сказал он "Стране".

Степанов указывает на очереди и давки, возникшие после начала принуждения работающих под угрозой отстранения их от работы без зарплаты. Также он отмечает, что вакцинация на пике заболеваемости не потушит пожар. Саму вакцинацию он сомнению не подвергает, уповая на коллективный иммунитет, хотя это понятие относится только к естественно переболевшему большинству.

При этом Степанов критикует принуждение.

"Почему выбрали именно учителей? Легче всего это сделать, потому что учителя – самая незащищенная категория населения. Вторая незащищенная категория – врачи. В начале нужно было хотя бы попытаться уговорить учителей вакцинироваться добровольно, ответить на все их вопросы, а не идти по самому легкому и глупому пути - просто заставить", - сказал он.

А вот врачей заставлять боятся, потому что если они откажутся, то заменить их некем: "Вот над учителями поиздеваться можно, а тут – просто оценили последствия".

Степанов отмечает очень важную деталь: власти не спрашивают мнения эпидемиологов. При этом принуждают работающих, так как них легче всего надавить, в то время как 90% в больницах и реанимациях – люди старше 60 лет.

О бесполезности принуждения работающих к ковид-вакцинации говорит и единственное в России независимое исследование, которое показывает, что вероятность попасть в больницу с пневмонией что для привитых, что для непривитых до 60 лет одинакова (график можно посмотреть здесь). Может быть, поэтому и эффективность вакцинации в России никак не обнаруживается: в самых вакцинированных регионах ситуация ничуть не лучше, чем в самых непривитых.