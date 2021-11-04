Экс-министр здравоохранения Украины назвал текущую ковид-вакцинацию безумием

04 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В бывшем СССР Украина
Пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ (2021) | Фото: Накануне.RU

Экс-министр здравоохранения Украины назвал текущую ковид-вакцинацию безумием

Недавно уволенный министр здравоохранения Украины Максим Степанов резко раскритиковал то, как в стране идет ковид-вакцинация.
Читайте также:

"То, во что вакцинация превратилась во многих городах, – это же безумие", - сказал он "Стране".

Степанов указывает на очереди и давки, возникшие после начала принуждения работающих под угрозой отстранения их от работы без зарплаты. Также он отмечает, что вакцинация на пике заболеваемости не потушит пожар. Саму вакцинацию он сомнению не подвергает, уповая на коллективный иммунитет, хотя это понятие относится только к естественно переболевшему большинству.

При этом Степанов критикует принуждение.

"Почему выбрали именно учителей? Легче всего это сделать, потому что учителя – самая незащищенная категория населения. Вторая незащищенная категория – врачи. В начале нужно было хотя бы попытаться уговорить учителей вакцинироваться добровольно, ответить на все их вопросы, а не идти по самому легкому и глупому пути - просто заставить", - сказал он.

А вот врачей заставлять боятся, потому что если они откажутся, то заменить их некем: "Вот над учителями поиздеваться можно, а тут – просто оценили последствия".

Степанов отмечает очень важную деталь: власти не спрашивают мнения эпидемиологов. При этом принуждают работающих, так как них легче всего надавить, в то время как 90% в больницах и реанимациях – люди старше 60 лет.

О бесполезности принуждения работающих к ковид-вакцинации говорит и единственное в России независимое исследование, которое показывает, что вероятность попасть в больницу с пневмонией что для привитых, что для непривитых до 60 лет одинакова (график можно посмотреть здесь). Может быть, поэтому и эффективность вакцинации в России никак не обнаруживается: в самых вакцинированных регионах ситуация ничуть не лучше, чем в самых непривитых.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Экс-министр здравоохранения Украины назвал текущую ковид-вакцинацию безумием

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вакцинация, Украина, ковид



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети