Тюменке без QR-кода отказывались выдать инсулин для матери

В городской больнице №8 дочери больной диабетом пациентки отказались выдать инсулин из-за отсутствия QR-кода о вакцинации от COVID-19. Информация об этом появилась в местных соцсетях и telegram-каналах.

В итоге препарат все же выдали, но сообщили, что в следующий раз без прививки ей ничего не дадут. Сама жительница Тюмени имеет медотвод от вакцинации по состоянию здоровья и находится в группе риска по коронавирусу.

В пресс-службе департамента здравоохранения региона корреспонденту Накануне.RU сообщили, что для доступа в медицинские организации QR-кодов не требуется, каких-либо ограничений в плановой, а, тем более, неотложной или экстренной помощи нет.

"Мы можем допустить, что в такое тяжелое время медики могут проявить настойчивость, в особенности в общении с пациентами из групп риска, по поводу вакцинации. Но это лишь потому, что они понимают важность вакцинации для свои пациентов - и пытаются привести аргументы всеми доступными для них способами и используя любую ситуацию, когда к ним обращается пациент. Но, безусловно, мы и не исключаем какие-то нарушения, поэтому в случае отказа в медпомощи пациент может обратиться к заведующему, либо на горячую линию департамента здравоохранения: 8(3452)68-45-65", - прокомментировали в ведомстве.