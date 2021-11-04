Свердловские следователи взялись за резонансное дело об обстреле больницы в Асбесте

Следственным органами принято к производству уголовное дело, возбужденное по факту хулиганских действий с применением огнестрельного оружия, в результате которых было повреждено имущество асбестовской горбольницы № 1 и автомобиль одного из сотрудников, сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области:

Расследование уголовного дела находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. Вчера он поручил подготовить доклад о произошедшем.

"В настоящее время следователями СК России по уголовному делу выполняется комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. По изъятым в рамках расследования вещественным доказательствам назначен комплекс судебных экспертиз", - говорится в сообщении ведомства.

На причастность к преступлению проверяются владельцы огнестрельного оружия. Следователи проводят допросы медперсонала, устанавливают возможных очевидцев события. Также в ближайшее время планируется провести дополнительный осмотр места происшествия с привлечением сотрудников службы криминалистики СК России.

Напомним, вечером, 2 октября, житель Асбеста совершил обстрел больницы №1 и автомобиль врача-реаниматолога в ковидной реанимации. Сотрудники больницы в преступлении подозревают местного жителя, который, вероятно, мстит за смерть одной из пациенток.

Известно, что нападение произошло около 22.00 у инфекционного отделения медучреждения в микрорайоне Больничный Городок, 10. Несмотря на то, что выстрелы, по словам очевидцев, из ружья были произведены как по самой больнице, так и по машине врача, никто не пострадал. До этого, в прошлую пятницу, на женщину-медика также кто-то напал с ножом уже в самом здании, после чего скрылся.