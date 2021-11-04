Тюменским младшеклассникам продлили каникулы на неделю, для остальных ввели "дистант"

В Тюменской области для учеников начальных классов продлевают осенние каникулы. Учащихся среднего и старшего звена - с пятого по 11 класс, переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщил директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер в видеообращении, опубликованном в официальном telegram-канале оперштаба региона, передает корреспондент Накануне.RU

На дистант также переводят учащихся среднего профессионального образования, ВУЗов и учреждения дополнительного образования. Пока дистанционный режим вводится на неделю - с 8 по 13 ноября.

"Детские дошкольные учреждения с 8 ноября будут работать в обычном режиме, со строгим соблюдением всех правил санитарно-эпидемиологической безопасности. Эти меры позволят снизить риск распространения заболевания среди учащихся, педагогов и родителей", - подчеркнул Алексей Райдер.

Соответствующие изменения внесены в постановление "О введении режима повышенной готовности".