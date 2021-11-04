04 Ноября 2021
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Образование Тюменская область Уральский ФО
пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

Тюменским младшеклассникам продлили каникулы на неделю, для остальных ввели "дистант"

В Тюменской области для учеников начальных классов продлевают осенние каникулы. Учащихся среднего и старшего звена - с пятого по 11 класс, переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщил директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер в видеообращении, опубликованном в официальном telegram-канале оперштаба региона, передает корреспондент Накануне.RU

На дистант также переводят учащихся среднего профессионального образования, ВУЗов и учреждения дополнительного образования. Пока дистанционный режим вводится на неделю - с 8 по 13 ноября.

"Детские дошкольные учреждения с 8 ноября будут работать в обычном режиме, со строгим соблюдением всех правил санитарно-эпидемиологической безопасности. Эти меры позволят снизить риск распространения заболевания среди учащихся, педагогов и родителей", - подчеркнул Алексей Райдер.

Соответствующие изменения внесены в постановление "О введении режима повышенной готовности".

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Тюменским младшеклассникам продлили каникулы на неделю, для остальных ввели "дистант"

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Теги: школьники, дистанционный режим, каникулы, коронавирус



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