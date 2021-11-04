В Якутии нефтяники нашли птенца фламинго, отбившегося от стаи

Розового фламинго случайно обнаружили сотрудники Чаяндинского месторождения в Якутии. На промысле краснокнижную птицу обогрели и накормили. Нефтяники планируют позаботиться о птенце и готовы помочь с его содержанием зоопарку, в который он вскоре отправится, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпромнефть-Заполярья".

Южного гостя нашли возле промысловой дороги. Первым делом его обогрели, накормили и осмотрели специалисты экологической службы "Газпромнефть-Заполярья". Окрас фламинго серый, характерный для птенцов. По предположениям специалистов, он отбился от стаи.

"На самом деле, миграционные пути фламинго часто проходят через Якутию, и такие находки здесь уже случались ранее. Главное, что коллеги вовремя заметили птицу, и мы смогли ей помочь. По его дальнейшей судьбе мы на связи с Министерством экологии республики. Планируется передать фламинго орнитологам в зоопарк, где есть возможность пройти необходимые реабилитационные процедуры", – рассказал главный специалист по экологической безопасности "Газпромнефть-Заполярья" Никита Михайлов.

Температура в Якутии сейчас опускается до -18 градусов ночью, наблюдаются сильные ветра. По первым оценкам, птица серьезно не пострадала и чувствует себя хорошо. В ближайшее время экзотического птенца осмотрит ветеринар в городе Ленске, после чего будет решено, в какой именно зоопарк отправят птицу.

Специалисты "Газпромнефть-Заполярья" готовы взять шефство над фламинго и оказать помощь в его обеспечении зоопарку.

Это далеко не первый случай, когда заблудившиеся на пути в жаркие страны птицы оказываются в Якутии. Последний раз розовый гость был замечен на территории Нюрбинского района Сахи в 2019 году. Птицу приютили в местном зоопарке "Орто-Дойду".

Напомним, на прошлой неделе также был найден фламинго на Ямале. Птицу обнаружили при обходе территории Спорышевского месторождения. По оценке орнитологов, фламинго мог попасть на приполярную территорию из-за изменений воздушных масс во время миграции.