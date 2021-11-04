04 Ноября 2021
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пожар в тундре, природный пожар (2021) | Фото: 49.mchs.gov.ru

Пожар в тундре в Магаданской области локализован

Пожар в тундре Магаданской области локализован, движение огня остановлено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

Для борьбы с пламенем спасатели направили дополнительные силы и средства пожарных подразделений на высокопроходимой технике для тушения сухой растительности в районе населенного пункта Радужный Ольского городского округа.

"В целях контроля за обстановкой, осуществления совместных мероприятий по недопущению распространения пожара на месте организована работа дозорной службы силами МЧС России, Авиалесоохраны и Пожарно-спасательного центра Магаданской области. Всего привлечен 51 человек и 10 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.

пожар в тундре, природный пожар(2021)|Фото: 49.mchs.gov.ru

По данным спасателей, населенным пунктам сейчас ничего не угрожает, ПДК вредных веществ в воздухе не превышена.

Напомним, в Ольском районе Магаданской области природный пожар возник при низкой отрицательной температуре. В 20-градусные морозы в зоне лесотундры загорелась сухая трава. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра, сообщалось, что площадь возгорания составляет уже около 360 гектаров.

Сложность тушения состояла в том, что пожар окружен подмерзшим болотом: воду из него взять уже нельзя, но при этом техника могла провалиться под тонкий лед, поэтому за водой приходилось ходить несколько километров.

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Пожар в тундре в Магаданской области локализован

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Теги: тундра, пожар, магаданская область



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