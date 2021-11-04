При крушении Ан-12 в Иркутской области погибло руководство "Заполярья"

Число погибших в авиакатастрофе при крушении самолета Ан-12 в Иркутской области возросло до девяти, сообщают РИА Новости. По словам главы региона Игоря Кобзева, на заседании комиссии по ЧС, в числе погибших гендиректор и первый замгендиректора "Заполярья" Юрий Володин и Олег Вишнев.

Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродноавиа", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров вечером 3 ноября на подлете к Иркутску.

Спасатели обнаружили рухнувшее судно в районе села Пивовариха. На месте крушения работали сотрудники экстренных служб. Среди погибших четверо граждан России, трое - Белоруссии, и двое - Украины.

Как сообщало Накануне.RU, по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина расследование уголовного дела о крушении самолета АН-12 передано в ГСУ СК Росси.

Дело было возбуждено по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По предварительной информации, крушение самолета произошло из-за обледенения руля высоты и элементов механизации крыла.