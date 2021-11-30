Стоимость места на возвратном рейсе из ЮАР для россиян выросла втрое

Застрявшие в ЮАР россияне пожаловались на резкий рост цен на возвратных рейсах после того, как Россия ограничила рейсы из этой страны из-за выявления в африканском государстве омикрон-штамма коронавируса.

Так, по данным "Коммерсанта", за место в эконом-классе просят 104 тыс. руб., в бизнес-классе – 253 тыс. руб.

"Все в недоумении, все в шоке! Это обычный регулярный рейс. Три дня назад на эти рейсы можно было купить билеты за 30–35 тыс. руб.", - рассказал турист Егор Михайлов, который сейчас пытается покинуть ЮАР. Всего сейчас в африканской республике находятся примерно 1,5 тыс. граждан РФ.

Прямых рейсов в Россию из ЮАР пока нет, с пересадкой в Европе тоже не вернуться – европейские перевозчики отказываются брать на борт транзитных пассажиров.

Накануне стало известно, что среди застрявших в Африке россиян есть и участники Российской антарктической экспедиции, члены поискового метеоритного отряда УрФУ. "Пока вылететь бортами KLM и Lufthansa могут только граждане ЕС, обладающие Шенгенской визой и сертификатом о вакцинации против ковида препаратом, одобренным ВОЗ", - отметили в вузе.