30 Ноября 2021
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салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

Стоимость места на возвратном рейсе из ЮАР для россиян выросла втрое

Застрявшие в ЮАР россияне пожаловались на резкий рост цен на возвратных рейсах после того, как Россия ограничила рейсы из этой страны из-за выявления в африканском государстве омикрон-штамма коронавируса.

Так, по данным "Коммерсанта", за место в эконом-классе просят 104 тыс. руб., в бизнес-классе – 253 тыс. руб.

"Все в недоумении, все в шоке! Это обычный регулярный рейс. Три дня назад на эти рейсы можно было купить билеты за 30–35 тыс. руб.", - рассказал турист Егор Михайлов, который сейчас пытается покинуть ЮАР. Всего сейчас в африканской республике находятся примерно 1,5 тыс. граждан РФ.

Прямых рейсов в Россию из ЮАР пока нет, с пересадкой в Европе тоже не вернуться – европейские перевозчики отказываются брать на борт транзитных пассажиров.

Накануне стало известно, что среди застрявших в Африке россиян есть и участники Российской антарктической экспедиции, члены поискового метеоритного отряда УрФУ. "Пока вылететь бортами KLM и Lufthansa могут только граждане ЕС, обладающие Шенгенской визой и сертификатом о вакцинации против ковида препаратом, одобренным ВОЗ", - отметили в вузе.

Теги: возвратный рейс, юар, стоимость, эконом-класс



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