30 Ноября 2021
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Facebook Марк Цукерберг WhatsApp (2019) | Фото:telegra.ph

Rolling Stone: Администрация WhatsApp и iMessage по первому требованию делится с ФБР перепиской пользователей

Журнал Rolling Stone опубликовал внутренний документ ФБР, предоставленный правозащитной организацией Property of the Peoples. В нем говорится, что у бюро есть возможность запрашивать у девяти крупнейших мессенджеров данные о пользователях, и те обязаны будут предоставить их "в режиме реального времени". Речь идет не только собственно о переписке и файлах, которыми обмениваются пользователи, но и списки контактов, доступ к данным о датах и продолжительности общения, звонков и т.д.

Глава Property of the Peoples Райан Шапиро заявил, что "легкость, с которой ФБР изучает наши онлайн-данные, извлекая интимные подробности нашей повседневной жизни, угрожает всем и прокладывает путь к авторитарному правлению". Издание же обвиняет в лицемерии глав крупнейших технологических компаний, которым принадлежат изобличенные мессенджеры (в их числе WhatsApp и iMessage). Они не раз заявляли, что заботятся о приватности данных клиентов, по факту с готовностью бегут делиться с ФБР информацией по первому требованию.

Примечательно, что в документе-инструкции речь идет не о тайной слежке, а о вполне легальных способах получения информации. Например, для таких запросов ФБР достаточно получить ордер или судебную повестку. В этом же документе, кстати, говорится, что уже упомянутые сервисы, принадлежащие Meta (Facebook) и Apple чаще всего предоставляют информацию о своих пользователях.

Теги: whatsapp, imessage, мессенджеры, фбр



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