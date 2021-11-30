30 Ноября 2021
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кислород, нехватка, коронавирус (2021) | Фото: vk.com/podslushano_v_solikamske

СМИ: В мурманской коронавирусной больнице взорвался кислородный баллон

Кислородный баллон взорвался в реанимационном отделении коронавирусной больницы в Мурманске, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Речь идет о больнице на улице Полухина. ЧП произошло в отделении, расположенном на третьем этаже больничного здания.

"Сдетонировал переносной комплект с баллоном 2 литра. Погибших нет", - сообщил инсайдер. О пострадавших тоже не сообщается.

Последнее крупное ЧП, связанное с кислородом в ковидных больницах, произошло в августе этого года во Владикавказе. Тогда из-за неисправности кислородной системы подачи газа пациентам умерли 11 человек.  

Теги: кислородный баллон, взрыв, мурманск, коронавирусная больница



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