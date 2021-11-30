СМИ: В мурманской коронавирусной больнице взорвался кислородный баллон

Кислородный баллон взорвался в реанимационном отделении коронавирусной больницы в Мурманске, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Речь идет о больнице на улице Полухина. ЧП произошло в отделении, расположенном на третьем этаже больничного здания.

"Сдетонировал переносной комплект с баллоном 2 литра. Погибших нет", - сообщил инсайдер. О пострадавших тоже не сообщается.

Последнее крупное ЧП, связанное с кислородом в ковидных больницах, произошло в августе этого года во Владикавказе. Тогда из-за неисправности кислородной системы подачи газа пациентам умерли 11 человек.