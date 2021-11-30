Почти 60% работников российских компаний не меняли работу в пандемию – опрос

57% сотрудников российских компаний, не смотря на сложные условия в пандемию и вызванный ей кризис, не меняли работу с марта 2020 года. Это данные опроса, проведенного сервисом "Ситимобил для бизнеса".

34% респондентов полагают, что в третью и четвертую волну пандемии их компании удалось найти нужные подходы и она в целом лучше справляется, чем в первую и вторую волну. Впрочем, еще 26% полагают, что каждая волна несет свои особенности, а еще 14% помнят, что поначалу было все-таки лучше, чем сейчас.

В целом 73% опрошенных уверены, что за время пандемии бизнес приспособился к новым условиям.

30% респондентов заявили, что начальный этап пандемии (март-июль 2020) оказал самое значительное влияние на состояние бизнеса, в котором они работают.