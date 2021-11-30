УВЗ увеличил доход от патентов в 2,5 раза за 4 года

Патентный портфель АО "Концерн "Уралвагонзавод" (входит в Госкорпорацию Ростех) на сегодняшний день насчитывает более 600 патентов. Всего за последние четыре года количество действующих патентов концерна выросло на 31,4%, а доход за тот же период - в 2,5 раза: он составил более 200 млн рублей в год.

В подтверждение этого научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) и управляющая компания холдинга – АО "Концерн "Уралвагонзавод" сертифицированы на соответствие нормам и требованиям Госкорпорации Ростех в области управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД).

Сертификаты соответствия выданы по итогам аудита, проведенного третьей стороной - центром компетенции Госкорпорации Ростех в области "Управление правами

на РИД".

"Наличие сертификата подтверждает соответствие системы менеджмента по управлению правами на РИД стандартам Госкорпорации Ростех. Идеи разработчиков, воплощаемые в новой продукции и технологиях, обеспечивающие конкурентоспособность выпускаемой продукции, сопровождаются на всех стадиях жизненного цикла до реализации и обеспечиваются правовой охраной, что подтверждает эффективность функционирования системы управления интеллектуальной собственностью", – отметил Роман Васиян, заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению концерна УВЗ.

Концерн "Уралвагонзавод" стал первой организацией Ростеха, получившей сертификат соответствия процесса "Проведение патентных исследований и построение патентных ландшафтов" требованиям правового акта Госкорпорации Ростех "Рекомендации по проведению патентных исследований при проведении НИОКР". Этот процесс является крайне важным для патентно-информационного обеспечения при разработке новых образцов техники в рамках ОКР и НИОКР. Комиссия подтвердила руководящую роль концерна в общей системе управления правами на РИД.

Процедуру ресертификации по истечении срока действия предыдущего документа прошла научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", г. Нижний Тагил. Новый сертификат, полученный на три года, подтверждает, что система менеджмента РИД предприятия полностью соответствует нормам и требованиям Госкорпорации Ростех.

Развитию системы менеджмента результатов интеллектуальной деятельности в концерне УВЗ уделяется большое внимание, а нижнетагильский Уралвагонзавод был одним из первых среди предприятий концерна, кто начал активную работу в этой области. За последние годы был создан единый порядок использования и сопровождения прав на РИД и выстроена отлаженная система контроля и исполнения лицензионных договоров. Непрерывно ведётся мониторинг нарушений и защита исключительных прав на РИД. Кроме того, концерн на постоянной основе ведет образовательную деятельность в сфере интеллектуальной собственности. Так, в 2020-2021 годах обучение прошли более 600 сотрудников предприятий и организаций, входящих в концерн.