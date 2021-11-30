Путин призвал разблокировать афганские деньги на счетах в западных странах

Президент России Владимир Путин считает, что западные страны и, прежде всего, США, должны разблокировать афганские деньги на счетах в своих банках. По его мнению, они не пойдут на покупку оружия, потому что оружия при уходе из Афганистана западные страны и так оставили "на миллиарды долларов".

"Не время и не место давать оценку движению "Талибан"* (*"Талибан", талибы – террористическая организация, запрещена в РФ). Но "Талибан"* контролирует сейчас ситуацию в Афганистане. И деньги надо разблокировать – хотя бы целевым образом, на гуманитарные цели", - полагает президент России.

Он заявил, что в отношениях с властями Афганистана Россия руководствуется теми же принципами, что и в отношениях со всеми государствами Ближнего Востока: невмешательство во внутренние дела, уважение и поиск точек соприкосновения.

Также Путин считает, что западные страны "опыт ничему не учит": "Наши партнеры говорят: "Да, мы ошиблись, не надо было вести себя так в Афганистане", но продолжают себя так же вести в других странах".