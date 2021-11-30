В Челябинской области суд просят назначить 15 лет колонии женщине за убийство младенца

Государственный обвинитель просит суд назначить женщине, обвиняемой в убийстве семимесячной дочери, 15 лет колонии общего режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

23-летняя жительница Башкортостана обвиняется в убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. По версии следствия, в декабре прошлого года в одной из квартир в Магнитогорске пьяная женщина умышленно с силой бросила дочь об дверной косяк.

Ребенок умер в Центре охраны материнства и детства от причиненной закрытой тупой травмы головы.

Оглашение приговора женщине назначено на 3 декабря.