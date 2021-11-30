Путин: "Мое переизбрание президентом – не цель России"

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться на новый срок в 2024 году.

В ходе форума "Россия зовет!" вопрос главе государства задал иностранный финансовый аналитик, напомнивший, что на днях президент США Джо Байден заявил о планах снова участвовать в выборах.

При переводе вопроса с английского получилось, будто Путина спрашивают: "какие цели, кроме нового переизбрания Вас президентом, есть у России?". Путин по этому поводу иронично отметил: "Мое переизбрание – не цель России".

"То, что Байден объявил о планах баллотироваться еще на один срок – сделал абсолютно правильно. Если сейчас начать готовиться к выборам, то управляемость страны значительно пострадает.

Что касается меня. Фокус в том, что я имею по Конституции право избираться на новый срок. Я пока для себя не решил. Само наличие этого права стабилизирует ситуацию в стране примерно так, как заявление Байдена. Пока этого достаточно. Пока преждевременно говорить о том, кто и что планирует в 2024 году", - заявил Путин.