30 Ноября 2021
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Политика В России За рубежом
Владимир Путин на форуме &quot;Россия зовет!&quot; (2021) | Фото: Форум &quot;Россия зовет&quot;, скриншот трансляции

Путин: "Мое переизбрание президентом – не цель России"

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться на новый срок в 2024 году.

В ходе форума "Россия зовет!" вопрос главе государства задал иностранный финансовый аналитик, напомнивший, что на днях президент США Джо Байден заявил о планах снова участвовать в выборах.

При переводе вопроса с английского получилось, будто Путина спрашивают: "какие цели, кроме нового переизбрания Вас президентом, есть у России?". Путин по этому поводу иронично отметил: "Мое переизбрание – не цель России".

"То, что Байден объявил о планах баллотироваться еще на один срок – сделал абсолютно правильно. Если сейчас начать готовиться к выборам, то управляемость страны значительно пострадает.

Что касается меня. Фокус в том, что я имею по Конституции право избираться на новый срок. Я пока для себя не решил. Само наличие этого права стабилизирует ситуацию в стране примерно так, как заявление Байдена. Пока этого достаточно. Пока преждевременно говорить о том, кто и что планирует в 2024 году", - заявил Путин.

Теги: владимир путин, выборы, президентский срок, 2024 год, джо байден



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