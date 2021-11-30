В Татарстане задержали организаторов и участников дискотеки без QR-кодов

В Нижнекамске (Татарстан) более 50 человек доставили в полицию с нелегальной дискотеки, на которую пускали без QR-кодов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону, трое местных жителей организовали в арендованном частном доме дискотеку. Вход был платный, проверка наличия QR-кодов на входе не велась.

На момент прибытия полицейских в доме находилось 54 человека, 22 из которых несовершеннолетние.

Полиция составила протоколы о нарушениях, которые направлены в суд.

Отметим, в Татарстане введены жесткие ковид-ограничения, в том числе на работу ряда объектов и на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий. Кроме того, Татарстан стал первым российским регионом, где ввели QR-коды на общественном городском транспорте.