В Челябинске женщина попала под поезд

В Челябинске на станции Чурилово женщина получила травмы в результате наезда грузового поезда. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и перелом ребра, но от госпитализации пострадавшая отказалась, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел вечером 29 ноября на перегоне "Межозерная – Чурилово". Пьяная женщина шла слишком близко к железнодорожным путям на станции Чурилово. Женщину заместил машинист. Он подал громкий сигнал и применил экстренное торможение, но травмирования не удалось избежать.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.