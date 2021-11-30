30 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
железная дорога, вагон, поезд, железнодорожник (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске женщина попала под поезд

В Челябинске на станции Чурилово женщина получила травмы в результате наезда грузового поезда. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и перелом ребра, но от госпитализации пострадавшая отказалась, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел вечером 29 ноября на перегоне "Межозерная – Чурилово". Пьяная женщина шла слишком близко к железнодорожным путям на станции Чурилово. Женщину заместил машинист. Он подал громкий сигнал и применил экстренное торможение, но травмирования не удалось избежать.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Теги: поезд, травмы, проверка, Чурилово,



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