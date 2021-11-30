30 Ноября 2021
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Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России (2021) | Фото: me-forum.ru

Миронов: Более 90% россиян против QR-кодов

Лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Миронов заявил в своем телеграм-канале, что 92% проголосовавших в его опросе о QR-кодах в транспорте и общественных местах против. Только 5% "за".

Он пообещал сообщить об этом в Госдуме и зачитать с трибуны наиболее яркие мнения и предложения граждан. В их числе такие, что новых мер властей люди боятся больше, чем вирусов.

Член Центрального совета партии Николай Стариков написал, что его опыт общения с друзьями, родными, знакомыми, подписчиками и другими людьми тоже говорит о том, что примерно 90% против введения цифровых кодов, причем вне зависимости от того привиты ли они. А слепое копирование всех шагов других стран, которые открыто называют Россию врагом, опасно и недальновидно.

Теги: QR-код, сергей миронов



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