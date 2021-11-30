На форуме "Газпром нефти" обсудили развитие регионов

В Санкт-Петербурге состоялся национальный форум социальных инвестиций "Родные города". Его главной темой стало партнерство для устойчивого развития регионов. Организатором площадки для встречи власти, бизнеса и экспертного сообщества стала "Газпром нефть", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В деловой программе форума участвовал представитель Президента РФ Анатолий Чубайс, председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова и управляющий партнер компании Ernst & Young Александр Ивлев. На пленарной сессии они обсудили условия, необходимые для успешного партнерства и развития российских регионов.

Александр Дюков отмечает, что в компании делают ставку на партнерство в социальных инвестициях так же, как и в бизнесе. "Газпром нефть" – первая из российских компаний, системно подошедшая к вопросу повышения качества жизни в регионах. Программу "Родные города" реализуют почти 10 лет.

"Это часть нашей стратегии. Мы реализуем совместные инициативы с региональными властями, вузами, лидерами местных сообществ, что позволяет эффективно адаптировать программу „Родные города“ к реальным потребностям конкретных территорий", – отметил председатель правления "Газпром нефти".

Анатолий Чубайс подчеркнул, что каждый регион может использовать новые возможности предстоящего энергоперехода.

"Для этого, конечно, придётся серьёзно адаптировать региональную бюджетную, налоговую и тарифную политику. Но начинать необходимо с переформатирования социальной политики. Все это делается для человека, и региональные власти должны ясно понимать, какие группы населения нужно поддерживать и как именно это делать", – считает спецпредставитель президента РФ.

О федеральной стратегии и сохранении талантов в регионах говорила и Елена Шмелева.

"Наследие Олимпиады, переданное "Сириусу" решением Президента, уже шестой год раскрывает свой огромный потенциал в интересах абсолютно всех российских регионов. Как инфраструктурный проект создается под глобальную задачу, так и становление человека, профессионала формируется в контексте задачи, которую он ставит перед собой", – отметила на пленарной сессии руководитель образовательного центра.

Другими площадками форума стали тематические сессии, на которых эксперты-практики поделились своим опытом в сферах образования, экологии и развития городской среды.