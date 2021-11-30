30 Ноября 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Гинцбург: Сокращать срок ревакцинации из-за омикрон-штамма не потребуется

Сокращать срок ревакцинации для вакцины "Спутник V" из-за штамма "омикрон" не придется, считает директор НИЦ эпидемилогии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вакцина дает больший спектр антител, чем другие препараты, а антиген вряд ли резко изменится, передает РИА Новости.

Между тем, минздрав Британии решил сократить срок ревакцинации против COVID-19 c шести до трех месяцев. Также всем гражданам старше 18 лет предложат дополнительные бустерные дозы, детям от 12 до 15 лет - второй укол препарата.

Ранее генеральный директор корпорации Moderna Стефан Бансель заявил, что эффективность вакцин от ковида значительно снизится в связи с появлением нового штамма коронавируса "Омикрон".

Теги: омикрон-штамм, ревакцинация, коронавирус



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