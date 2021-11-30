Жителя Челябинска будут судить за систематическое избиение детей

28-летнего жителя Челябинска будут судить по обвинению в истязании своих детей и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в 2018-2021 гг. систематически причинял физические и психические страдания сыну 2013 года рождения и дочери 2015 года рождения. Он систематически наносил им побои и оскорблял.

В результате побоев мальчику причинен легкий вред здоровью.