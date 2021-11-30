30 Ноября 2021
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Экономика В России
скрин, Россия 24, максим решетников (2020) | Фото: скрин, Россия 24

Некоторые ведомства пытаются закрыть убытки текущей деятельности за счет ФНБ - Решетников

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников объяснил чрезмерно осторожную политику государства относительно расходования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на инвестиционные проекты.

"Под лозунгом развития мы уже видим, что некоторые ведомства приносят по факту убыточные проекты и пытаются закрыть убытки текущей деятельности. Здесь достаточное жестко приходится делать сито, чтобы в целом не подорвать доверие к институту инвестирования средств ФНБ, потому что там тоже деньги возвратные. Но в конечном итоге все будет зависеть от скорости запуска проектов", - заявил Решетников, выступая на форуме "Россия зовет!".

Также Решетников неоднократно подчеркнул, что на фоне дилеммы "копить на худшие времена или попытаться эти худшие времена не допустить" есть и другой вопрос: "государство должно не заместить, а поддержать частные инвестиции".

При этом министр готов дать бизнесу некоторый временной лаг, тогда как его коллеги из Минфина или ЦБ напрямую предъявляют бизнесу претензию – почему рост прибылей и дивидендов не выливается в развитие экономики? "Наверное наивно ожидать, что рост прибыли мгновенно приведет к росту инвестиций. Зачастую от бюрократии зависит много больше, чем от повышения или понижения ключевой ставки на один процент", - говорит Решетников.  

Теги: максим решетников, фнб, инвестиции



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