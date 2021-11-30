Есть сценарий, при котором омикрон-штамм может принести пользу – помощник президента

Помощник президента России Максим Орешкин дал свой прогноз развития ситуации с новым омикрон-штаммом коронавируса и его влияния на экономику.

"Новый штамм очень серьезно повысил неопределенность. Есть сценарий негативный, тяжелый – если он [новый штамм] будет распространяться быстрее и сможет обходить вакцины и тесты. Это всю историю с коронавирусом может запустить заново. Второй сценарий: ложная тревога. Третий сценарий – позитивный: если тяжесть заболевания будет не очень высокая, а вирус будет распространяться быстро. В этом сценарии новый штамм может вытеснить дельта-штамм из популяции. К сожалению, это не очень реальный сценарий", - сказал Орешкин, выступая на форуме "Россия зовет!". Он добавил, что "очень важно не гадать, а быть готовым к любому из сценариев".