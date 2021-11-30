30 Ноября 2021
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Общество В России
горячая линия, коллаж, телефон (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Минздрав обманул журналиста с посещением "красной зоны"

Минздрав РФ обманул журналиста Дмитрий Борисенко, изъявившего желание посетить "красную зону", куда приглашали 11 главврачей в своем открытом письме, и "замел следы".
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Сначала Борисенко два дня не перезванивали. После его резонансных видео с ним все-таки договорились, пообещав сформировать группу. Но через день на федеральных телеканалах вышел постановочный сюжет о том, что "антипрививочники" так и не пришли, хотя их ждали. В больницу привели блогеров, которые пришли поскандалить, и было заявлено, что "антипрививочники" устроили балаган. Борисенко заявил, что в шоке от такой лжи, и пообещал довести историю до конца. Ведь у него остался телефон, с которого ему звонили.

Однако в понедельник все неожиданно завершилось. Телефон, на который он перезвонил, оказался несуществующим. Видимо, в Минздраве решили просто уйти от ответа. Борисенко обратился к Алексею из Минздрава, который с ним разговаривал.

"Что значит "неправильно набран номер"? Я звоню по телефону, с которого мне звонили из Минздрава. Лелик, то есть ты приобрел номер или вам дали некий номер, с которого вы всех обзвонили, потом вам пришла команда "сливать" историю, вы "слились", а теперь вы заметаете следы, мол, и номера этого нет? Вы номера еще и "слили". Я в шоке! Вы всю эту историю не могли провести по-человечески. Лелик, ты вообще в природе существовал? Может, и Минздрав такой же? Мы думаем, что у нас есть министерство целое, а это фейк такой же, как этот телефон?" - сказал Борисенко.

Ведущая "Сталинграда" Мария Степанова столкнулась с подобной ситуацией. Она позвонила по указанному телефону, долго говорила, но там были не в курсе и так и не смогли ответить ничего конкретного, а отсылали на другие номера. Она считает, что авторы письма просто не ожидали, что кто-то может позвонить. Актрису Марию Шукшину в приемной главврача больницы им. Боткина Дениса Гусева, который был среди подписантов открытого письма, тоже отослали на общероссийскую горячую линию по коронавирусу, и она потребовала объяснить это или извиниться за публикацию фейковой информации о предложении посетить "красную зону".

Теги: антипрививочники, вакцинация, открытое письмо, главврач, красная зона, дмитрий борисенко



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