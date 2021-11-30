В Челябинской области военнослужащего осудили за хищение автомобилей "Урал"

Челябинский гарнизонный суд приговорил офицера к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тысяч рублей за хищение двух автомобилей Урал-4320, принадлежащих Минобороны России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, у капитана войсковой части, который был начальником автомобильной и электрогазовой службы, возник умысел на хищение автомобилей. Для этого он обратился к гражданину, который согласился продать автомобили.

Офицер изготовил документы, которые содержали недостоверные данные о техническом состоянии автомобилей с завышенными сведениями об их пробеге, и получил наряд на передачу этих автомобилей в капитальный ремонт. Автомобили вывезли из части и передали соучастнику для продажи.

После этого осужденный изготовил акты о списании автомобилей, внеся в них заведомо ложные сведения о том, что они выработали свой ресурс, а также акты о разборке транспортных средств.

Соучастник офицера получил 1 год лишения свободы условно.