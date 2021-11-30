30 Ноября 2021
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Политика В России
Сергей Лавров (2021) | Фото: Накануне.RU

Лавров: США со всех сторон обложили РФ военными базами и нагнетают истерию у границ

США окружили Россию своими военными базами и постоянно нагнетают истерию у российских границ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То, что Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами - это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и, тем не менее, постоянно нагнетается вот эта истерия", - цитирует министра РИА Новости.

По его словам, это не мешает США постоянно обвинять РФ в том, что она проводит военные учения на своей собственной территории.

Ранее Bloomberg сообщал, что, по мнению разведки США, Россия в начале 2022 года нападет на Украину и якобы готовит 100 тысяч военных. Украинская разведка заявляет, что Россия сконцентрировала на границе с Украиной 92 тысячи военнослужащих, а наступление может начаться со стороны Мариуполя и Одессы.

В Кремле заявляли, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

В Минобороны РФ, в свою очередь, полагают, что Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ. Страна в последнее время значительно увеличила военную активность в Черном море.

В министерстве считают, что США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе.

Теги: сергей лавров, сша, границы россии



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