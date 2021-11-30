30 Ноября 2021
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Армия и ВПК Свердловская область
памятник маршалу Жукову Екатеринбург (2016) | Фото: wikipedia.org

В Екатеринбурге откроют еще один памятник легендарному маршалу Победы Жукову

Завтра, 1 декабря, возле штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге пройдет торжественная церемония открытия скульптурной композиции, посвященной легендарному маршалу Победы Георгию Жукову.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, участие в открытии примут командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин и губернатор Евгений Куйвашев. Сюжетом для скульптуры стал эпизод встречи маршала Жукова у штаба Уральского военного округа с начальником штаба Львом Сквирским.

Церемония будет приурочена к 125-летию со дня рождения четырежды Героя Советского Союза.

Стоит отметить, что сегодня военные провели репетицию открытия монумента и даже устроили небольшой парад. Вероятно, завтра он также станет частью торжественной церемонии.

Напомним, что возле здания штаба ЦВО уже стоит один памятник маршалу Жукову. Полководец изображен верхом на коне.

Теги: Жуков, памятник, открытие, Екатеринбург



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