Россиян предупредили о резком росте цен на новогодние елки

Ретейлеры предупредили о подорожании искусственных новогодних елок до 30% из-за увеличившихся расходов на сырье и перевозки. Об этом сообщает РБК. Также растет стоимость настоящих деревьев.

В торговой сети "Ашан" закупочные цены на искусственные елки поднялись за год на 20%. В ретейлере "Максидом" заявила, что подорожание составляет от 5 до 30% в зависимости от производителя.

На сайтах ретейлеров стоимость искусственных настольных елок варьируется от 49 до 279 рублей. За сосну высотой 2,1 метра из пластика придется отдать 14,2 тысячи рублей, а четырехметровая искусственная ель обойдется почти в 30 тысяч рублей.

В прошлом году продажи искусственных елей в России в ноябре 2020 года в натуральном выражении (число покупок) снизились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за пандемии. Вместе с тем, средний чек покупки увеличился на 14% до 1649 рублей за одну елку.

Кроме того, падение спроса было зафиксировано на мишуру (28%) и елочные фигурки (10%).