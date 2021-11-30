30 Ноября 2021
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Экономика В России
новогодняя елка, новый год (2016) | Фото: home-secret.ru

Россиян предупредили о резком росте цен на новогодние елки

Ретейлеры предупредили о подорожании искусственных новогодних елок до 30% из-за увеличившихся расходов на сырье и перевозки. Об этом сообщает РБК. Также растет стоимость настоящих деревьев.

В торговой сети "Ашан" закупочные цены на искусственные елки поднялись за год на 20%. В ретейлере "Максидом" заявила, что подорожание составляет от 5 до 30% в зависимости от производителя.

На сайтах ретейлеров стоимость искусственных настольных елок варьируется от 49 до 279 рублей. За сосну высотой 2,1 метра из пластика придется отдать 14,2 тысячи рублей, а четырехметровая искусственная ель обойдется почти в 30 тысяч рублей.

В прошлом году продажи искусственных елей в России в ноябре 2020 года в натуральном выражении (число покупок) снизились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за пандемии. Вместе с тем, средний чек покупки увеличился на 14% до 1649 рублей за одну елку.

Кроме того, падение спроса было зафиксировано на мишуру (28%) и елочные фигурки (10%).

Теги: новогодние елки, цены



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