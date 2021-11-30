В Москве ветер сорвал строительные леса с высотного здания

В Москве штормовой ветер оторвал от здания строительные леса и накренил их так, что конструкция повисла над тротуаром и проезжей частью.

Инцидент произошел на углу улиц Льва Толстого и Зубовской, у ЖК "Роза Росса".

"На строительном объекте на ул. Зубовская произошло частичное смещение каркасной конструкции строительных лесов. Организована прокурорская проверка законодательства об охране труда и организации безопасности при проведении строительных работ", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Синоптики и спасатели еще накануне предупредили горожан об опасности нахождения вблизи высоких деревьев, рекламных конструкций, строительных кранов и т.д. Порывы ветра в ближайшие сутки могут достигать 20 м/с.