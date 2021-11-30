В частном доме в Люберцах произошел взрыв, под завалами нашли девочку

Взрыв газа произошел в частном доме в деревне Торбеево в подмосковных Люберцах. Пожара не последовало, сообщили в МЧС.

В результате взрыва строение частично разрушено. Из поврежденной части дома спасли восьмилетнюю девочку, ее передали бригаде скорой помощи, пишет Regnum.

Двое взрослых и второй ребенок самостоятельно выбрались из неразрушенной части дома.

На прошлой неделе взрыв газа произошел в двухэтажном частном доме в Махачкале. По предварительным данным, четыре человека пострадали, один погиб. Сообщалось, что все пострадавшие – дети.