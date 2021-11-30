30 Ноября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
У здания дежурят автомобили &quot;скорой помощи&quot; (2018) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге столкнулись "легковушка" и грузовик

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства смертельной автоавраии.

29 ноября около 21часа на 21 км дублера Сибирского тракта произошло столкновение легкового и грузового автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области, в результате происшествия один человек погиб. Водитель автомобиля "Рено Дастер", двигаясь со стороны поселка Косулино в сторону Екатеринбурга столкнулся с впереди движущимся  полуприцепом "МАЗ", после чего произошло возгорание "легковушки".

В результате водитель автомобиля "Рено" погиб на месте.

На месте ДТП сотрудниками ГИБДД выявлены недостатки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети. Речь идет о загрязнении световозвращающих элементов на барьерном ограждении.

Напомним, в этом году в Свердловской области увеличилось число штрафов, выписанных автомобилистам. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил начальник отдела исполнения административного законодательства регионального УГИБДД Алексей Гробов.

Теги: Екатеринбург, ДТП



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