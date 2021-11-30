СМИ: россияне жалуются на испорченные банками кредитные истории

Клиенты российских банков жалуются на незаконные запросы в бюро кредитных историй (БКИ) и активно обращаются в суды.

Это следует из жалоб граждан на популярных форумах. По словам клиентки финансового учреждения Юлии из Уфы, в начале ноября она подала две жалобы в ЦБ РФ на банк "Открытие" за незаконные запросы ее данных в БКИ. У организации не было оснований запрашивать ее кредитную историю, а у бюро предоставлять их. Как отметила женщина, она планирует дальше пойти в суд за компенсацией.

Другая участница форума планирует "наказать" ВТБ. По ее словам, банк без ее согласия только за август запросил ее кредитную историю семь раз.

По данным регулятора, за 10 месяцев получили более 800 жалоб россиян на то, что их кредитная история запрашивалась и получалась кредиторами без их согласия.

Банк России рекомендуют гражданам оспаривать неправомерно внесенные сведения или запросы, обращаясь в БКИ, так как вся информация, содержащаяся у них, может быть использована кредитором при принятии решения, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, чистая прибыль банковского сектора России в 2021 году может достичь 2,5 трлн руб., что станет максимумом в истории. В 2022 году этот показатель может повторить или побить этот рекорд.