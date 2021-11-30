Правительство РФ одобрит новые тарифы и инвестиции РЖД на 3 трлн рублей

Кабмин России предварительно согласовал проект решения по инвестпрограмме и финансовому плану РЖД.

В нем, в том числе говорится об индексации тарифов. Как ожидается, решение будет принято 1 декабря. Индексацию тарифов на перевозку грузов планируется утвердить на уровне 6,8% в следующем году, в 2023–2024 году она составит 6,6% и 6,1%. Размер индексации рассчитан при текущих инфляционных ожиданиях.

В тариф заложена дополнительная целевая надбавка на капремонт — в 1 процентный пункт в 2022 году и в 2 процентных пункта в 2023–2024 годах.

Тариф на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования, которые относятся к социально значимым, утвердят на уровне 4,3%. Он ранее был зафиксирован Федеральной антимонопольной службой.

Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин сообщил, что для грузовладельцев такой рост приведёт к росту транспортных издержек, сообщает РБК.

Новые тарифы и инвестиции РЖД обойдутся в 3 трлн руб.