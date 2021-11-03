04 Ноября 2021
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Коллаж, локдаун, ковид, вакцинация (2021) | Фото: Накануне.RU

Еще один регион продлевает локдаун

В Смоленской области было принято решение продлить режим нерабочих дней до 10 ноября. Об этом со ссылкой на губернатора сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующие изменения внесены в Указ "О введении режима повышенной готовности".

Напомним, ранее продлить режим "нерабочих дней" после 7 ноября решили Новгородская, Томская, Челябинская и Курская области. А вот в Москве "нерабочие дни" после 7 ноября продлеваться не будут.

Об этом сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, динамика заболеваемости коронавирусом в городе стабилизировалась.

"К обычной жизни город приступает с понедельника, но с условием исполнения ранее принятых ограничений", - заявил градоначальник.

Среди сохраняющихся ограничений будет домашний режим для пенсионеров, дистанционка для 30% штата компаний, вход в театры и музеи с понедельника будет осуществляться только по QR-кодам.

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Еще один регион продлевает локдаун

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Теги: нерабочие дни, смоленск, локдаун, коронавирус



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