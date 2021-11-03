04 Ноября 2021
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Обстрел больницы в Асбесте (2021) | Фото: telegram-канал Baza / t.me/bazabazon

Председатель СКР поручил доложить об обстоятельствах обстрела больницы в Асбесте

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СКР Свердловской области Анатолию Надбитову доложить об обстоятельствах обстрела больницы №1 и автомобиля врача-реаниматолога в ковидной реанимации в Асбесте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

"По данному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело. Следственными органами СК России по Свердловской области заявлено ходатайство об изъятии материалов уголовного дела из полиции и передаче его в подразделение следственного управления для объективного и всестороннего расследования", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, вечером, 2 октября, житель Асбеста совершил обстрел больницы №1 и автомобиль врача-реаниматолога в ковидной реанимации. Сотрудники больницы в преступлении подозревают местного жителя, который, вероятно, мстит за смерть одной из пациенток.

Известно, что нападение произошло около 22.00 у инфекционного отделения медучреждения в микрорайоне Больничный Городок, 10. Несмотря на то, что выстрелы, по словам очевидцев, из ружья были произведены как по самой больнице, так и по машине врача, никто не пострадал. До этого, в прошлую пятницу, на женщину-медика также кто-то напал с ножом уже в самом здании, после чего скрылся.

Органами полиции было возбуждено уголовное дело по статье Хулиганство". Его расследование находится на контроле прокуратуры.

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Председатель СКР поручил доложить об обстоятельствах обстрела больницы в Асбесте

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Теги: стрельба, больница, прокуратура, следственный комитет, александр бастрыкин



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