Председатель СКР поручил доложить об обстоятельствах обстрела больницы в Асбесте

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СКР Свердловской области Анатолию Надбитову доложить об обстоятельствах обстрела больницы №1 и автомобиля врача-реаниматолога в ковидной реанимации в Асбесте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

"По данному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело. Следственными органами СК России по Свердловской области заявлено ходатайство об изъятии материалов уголовного дела из полиции и передаче его в подразделение следственного управления для объективного и всестороннего расследования", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, вечером, 2 октября, житель Асбеста совершил обстрел больницы №1 и автомобиль врача-реаниматолога в ковидной реанимации. Сотрудники больницы в преступлении подозревают местного жителя, который, вероятно, мстит за смерть одной из пациенток.

Известно, что нападение произошло около 22.00 у инфекционного отделения медучреждения в микрорайоне Больничный Городок, 10. Несмотря на то, что выстрелы, по словам очевидцев, из ружья были произведены как по самой больнице, так и по машине врача, никто не пострадал. До этого, в прошлую пятницу, на женщину-медика также кто-то напал с ножом уже в самом здании, после чего скрылся.

Органами полиции было возбуждено уголовное дело по статье Хулиганство". Его расследование находится на контроле прокуратуры.