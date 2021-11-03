04 Ноября 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
Ан-12 (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

Расследованием дела о крушении самолета Ан-12 в Иркутской области займется центральный аппарат СК

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина расследование уголовного дела о крушении самолета АН-12 передано в ГСУ СК России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Дело было возбуждено по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

"По данным следствия, 3 ноября 2021 года при заходе на второй круг в четвертом километре от города Иркутска в районе села Пивовариха Иркутского района произошло крушение самолета АН-12, осуществлявшего грузовой рейс по маршруту "Кепервеем-Якутск-Иркутск". Количество погибших и пострадавших уточняется", - сообщили в ведомстве.

На место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата ведомства.

Ранее сообщалось, что грузовой Ан-12 пропал в районе населенного пункта Пивовариха. На борту находились восемь человек, их судьба пока не известна. Все находившиеся на борту погибли, заявил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По данным властей, в самолете находился только экипаж, состоявший из граждан России, Белоруссии и Украины. Для идентификации тел будет проведена ДНК-экспертиза. По данным ТАСС, белорусские самолеты Ан-12 не будут эксплуатироваться до окончания расследования причин крушения.

Самолет летел в Иркутск из Якутска, о грузе на борту не сообщается. Известно, что при заходе на посадку на высоте около 240 метров экипаж запросил уход на второй круг (данные Shot). Также сообщается, что в районе предполагаемого падения самолета плохая видимость.

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Расследованием дела о крушении самолета Ан-12 в Иркутской области займется центральный аппарат СК

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Теги: ан-12, иркутск, экипаж



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