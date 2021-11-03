03 Ноября 2021
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фильм 16-ый, постер, лп (2021) | Фото: kinopoisk.ru

В России выходит фильм про вмешательство в выборы США

Премьерный показ фильма "16-й", рассказывающего о вмешательстве в американские выборы 2016 года, состоится в Нью-Йорке. В Москве кинолента выйдет на экраны 8 ноября.

"В 2016 году в США состоялись президентские выборы. Победа Дональда Трампа удивила весь мир. И лишь немногие знали, почему исход выборов не мог быть иным", — сообщается в описании к трейлеру картины, который появился на YouTube.

Фильм заявлен как «исповедь» Пригожина. Бизнесмен в киноленте делится откровениями о ситуации, произошедшей в Соединенных Штатах в ходе президентских выборов 2016 года, когда победителем, вопреки всем аналитическим прогнозам, оказался Дональд Трамп.

Мы направили запрос в пресс-службу компании "Конкорд", связанную с Пригожиным, о выходе "кино-исповеди" бизнесмена. Однако ответ на обращение СМИ так и не был опубликован.

После событий 2016 года в США начали разбираться в якобы "российском вмешательстве" в президентские выборы. Главным фигурантом в деле выступал Пригожин. В резолюции члены Палаты представителей и Сената США бизнесмену присвоили статус "угрозы национальной безопасности", однако даже спустя два года расследований, проводившихся спецпрокурором США Робертом Мюллером, обнаружить доказательств "сговора" между Трампом и российской стороной не удалось.

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В России выходит фильм про вмешательство в выборы США

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Теги: евгений пригожин, вмешательство в выборы, фильм "16-й, конкорд



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