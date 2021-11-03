КПРФ после 8 ноября представит доклад по делу о незаконной охоте, в котором фигурирует Рашкин

КПРФ после 8 ноября представит доклад по инциденту с незаконной охотой в Саратовской области, участником которой мог быть депутат Валерий Рашкин, сообщают РИА Новости со ссылкой на председателя центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ Николая Иванова.

По его словам, партия проводит свое внутреннее расследование сложившейся ситуации, а партийное заявление будет сделано после завершения региональной недели, когда все депутаты вернутся из регионов.

"Сейчас депутаты находятся в регионах, и центральный комитет тоже, и контрольно-ревизионная комиссия", - сообщил он, добавив, что по итогам разбирательства будет сформирован доклад для партии.

В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области ранее сообщили, что депутат пойман с тушей убитого лося в машине. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. По данным МВД, при осмотре машины полицейские нашли топор и два ножа со следами крови. Кроме того, недалеко от места, где была разделана туша лося, нашли карабин c прицелом ночного видения, треногу и патроны.

Найден также охотничий билет и разрешение на хранение и ношение данного оружия на имя Валерия Рашкина. Кроме того, на этой же территории были изъяты стреляные пуля и гильза, принадлежность которых устанавливается. Карабин, пуля и гильза направлены на экспертизу.

Сам Рашкин дал комментарий по поводу задержания, заявив, что разделанного лося нашел в лесу.