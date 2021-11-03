Свердловских школьников переводят на "дистанционку"

03 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

Свердловских школьников переводят на "дистанционку"

В Свердловской области учеников среднего и старшего звена (с пятого по 11 класс) переводят на дистанционное обучение с 8 по 13 ноября. Об этом говорится в тексте приказа исполняющего обязанности министра образования Юрия Зеленова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Организовать учебный процесс для обучающихся 5-11-х классов с применением дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии)", - говорится в тексте документа.

Ученики младших классов продолжат обучение в прежней форме при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

Отметим, что этим же приказом на "дистант" переводятся профессиональные образовательные организации.

"Руководителям государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области (далее - образовательные организации) обеспечить в период с 8 по 13 ноября 2021 года включительно: перевод образовательных организаций на дистанционный режим функционирования", - говорится в документе.

Отметим, что на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрирован 721 новый случай COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 159 533. Состояние 937 госпитализированных оценивается как тяжелое, 598 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 503 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 8 520. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписан 521 человек. Зарегистрировано 28 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 7 560.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловских школьников переводят на "дистанционку"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дистанционное обучение, школа, школьники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети