Свердловских школьников переводят на "дистанционку"

В Свердловской области учеников среднего и старшего звена (с пятого по 11 класс) переводят на дистанционное обучение с 8 по 13 ноября. Об этом говорится в тексте приказа исполняющего обязанности министра образования Юрия Зеленова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Организовать учебный процесс для обучающихся 5-11-х классов с применением дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии)", - говорится в тексте документа.

Ученики младших классов продолжат обучение в прежней форме при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

Отметим, что этим же приказом на "дистант" переводятся профессиональные образовательные организации.

"Руководителям государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области (далее - образовательные организации) обеспечить в период с 8 по 13 ноября 2021 года включительно: перевод образовательных организаций на дистанционный режим функционирования", - говорится в документе.

Отметим, что на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрирован 721 новый случай COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 159 533. Состояние 937 госпитализированных оценивается как тяжелое, 598 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 503 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 8 520. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписан 521 человек. Зарегистрировано 28 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 7 560.