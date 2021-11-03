Всеволод Ию: Дальнему Востоку необходимо развитие производств

На Дальнем Востоке нужно заниматься развитием производства и благоустройством уже существующих городов и поселений, считает руководитель ПАРТИИ ДЕЛА в Приморье, председатель Думы Спасского района Всеволод Ию.

Он рассказал, что власти придумывают глобальные проекты, но никто не занимается работой на местах, и это больше похоже на осваивание денег, которые появились в бюджете Российской Федерации, потому что, по его опыту, как только ты начинаешь заниматься благоустройством территорий, социальный климат улучшается.

«Нужно заниматься развитием производства. Почему-то на территории Спасского района из 18-ти заводов нет ни одного оживленного. Строятся только магазины и торговые центры. Раньше существовали территории за счет производства, заводы прекратили работу и начался отток населения. После этого началось сокращение бюджетников во всех сферах: медицина, образование, полиция, военные и т.д.», — приводит слова Всеволода Ию сайт ПАРТИИ ДЕЛА.